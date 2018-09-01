Следствие назвало три возможные причины ЧП в аэропорту Сочи

Следственный комитет рассматривает несколько версий ЧП, которое сегодня ночью произошло в аэропорту «Сочи» с самолетом Utair. Как сообщила пресс-служба ведомства, в числе причин могли быть ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.

По уточненным данным, инцидент произошел в 2:50 в аэропорту «Сочи», когда при посадке самолета «Боинг 738» авиакомпании Utair, выполнявшего рейс «Внуково-Сочи», произошло выкатывание лайнера за пределы посадочной полосы и возгорание левого и правого крыла, в результате чего пострадало 18 пассажиров, в том числе 3 детей. Также погиб сотрудник аэропорта, у которого при эвакуации пассажиров произошел приступ.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило, что одним из факторов ЧП в сочинском аэропорту стали погодные условия. Как говорилось в сообщении ведомства, экипажу лайнера пришлось кружить над посадочной полосой из-за дождя и сильных порывов ветра.

«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушёл на второй круг для выполнения посадки со второго захода», – говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве уточнили, что после приземления в процессе пробега по ВПП самолёт выкатился за её пределы, пересёк концевую полосу безопасности и остановился в 200 метрах от ее торца.

«В результате выкатывания воздушное судно получило значительные повреждения, возник пожар. Аварийно-спасательные расчёты оперативно эвакуировали пассажиров и экипаж с места аварии, возгорание было ликвидировано пожарными службами аэропорта», – отмечала Росавиация.

Как сообщил Следственный комитет, в настоящее время на месте происшествия организован тщательный осмотр совершившего аварийную посадку самолета «Боинг-738», прилегающей территории аэропорта города Сочи. Следователями и криминалистами Южного следственного управления на транспорте произведены допросы членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб, признаны потерпевшими и допрошены в этом качестве ряд пассажиров.

«Назначен ряд судебных экспертиз, а также осуществляется выемка необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково» и в других организациях авиакомпании «Ютейр», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее следственными органами Южного следственного управления на транспорте СКР было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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