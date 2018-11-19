Губернатор Комарова рассказала, что Югра получила в обмен на 11 млрд рублей для «Ютэйр»

Губернатор Югры Наталья Комарова оценила эффективность миллиардных вложений в авиакомпанию Utair, которые были сделаны в 2015 году. Она считает, что 11,5 млрд рублей, внесённые в уставный капитал компании, позволили сохранить социально значимые маршруты и рабочие места. Об этом она заявляет в своём ежегодном отчёте, отвечая на вопрос депутатов партии ЛДПР, сообщает агентство «Новый День».

Фракция либерал-демократов в думе ХМАО спросила главу Югры: насколько целесообразными можно считать инвестиции в 11,5 млрд рублей в «ЮТэйр». Депутаты подчеркнули, что акции перевозчика упали в цене с 11,3 до 7,94 рублей к октябрю 2018 года, а стоимость билетов выросла.

Отвечая на вопрос, губернатор заметила, что сохранились 1,5 тыс. рабочих мест. Также вложения, по её мнению, позволили обеспечить налоговые поступления – до конца 2025 года около семи млрд рублей. «Кроме того, стабилизировать финансовое состояние общества: сократилась кредиторская задолженность (с 2015 года на начало 2018 года более чем на 15 млрд руб.). Компания не имеет просроченной задолженности перед кредиторами, персоналом, а также по обязательным платежам в бюджеты всех уровней», – говорится в сообщении Натальи Комаровой.

Она добавила, что все нефтегазовые компании пользуются услугами «ЮТэйр». Губернатор прокомментировала и заявление про цены на билеты, сообщив, что рост стоимости перелётов не превысил инфляцию.

Несколькими днями ранее губернатор Комарова также рассказывала об авиакомпании «Ютэйр» журналистам. Она сказала, что ежегодно округ выделяет 500 млн рублей на субсидирование маршрутов. При этом эффект глава Югры считает недостаточным. Она пояснила, что до конца декабря «Ютэйр» разработает внутрирегиональную маршрутную сеть, её оценят чиновники и затем она будет внедрена.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 16.11.18

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