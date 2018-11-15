Губернатор Комарова не считает вложения в Utair эффективными

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что не считает эффект от вложений бюджета в авиакомпанию «Ютэйр» достаточным. Она пояснила: ежегодно окружная казна выделяет перевозчику полмиллиарда рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей. Цифры губернатор озвучила, отвечая на вопрос журналистов в четверг, 15 ноября 2018 года в рамках большой пресс-конференции.

Вопрос журналиста был о том, как развивается внутрирегиональная сеть авиакомпании, ведь ровно год назад глава Югры обещала, что она будет разработана. «Положение дел не ухудшилось. До декабря должна быть закончена работа, которая состоит в следующем: я попросила создать такую маршрутную сеть, которая отвечала бы на запрос каждого человека вне зависимости от того, где он проживает. Затем мы её оценим, сколько это будет стоить. В полном объёме реализуем, или мы сеточку поправим», – рассказала глава Югры.

«Сейчас мы выделяем 500 млн рублей. Я не считаю, что мы получаем достаточный эффект. Но мы дотируем стоимость билета, а не авиакомпанию», – заключила глава региона.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 15.11.18

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