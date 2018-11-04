Utair стал возить больше пассажиров, но по-прежнему получает убытки

Авиакомпания Utair отчиталась о больших убытках за девять месяцев 2018 года. Согласно документам перевозчика, чистый убыток составил 1,9 млрд рублей. Однако это меньше, чем по итогам полугодия (3,8 млрд рублей). В компании отмечают, что перевозчик в первом полугодии 2018 года выплатил по кредитам, займам и облигациям более 1,8 млрд руб. При этом Utair отчитывается о росте пассажиропотока.

«Пассажиропоток увеличен на 5 процентов (+4% на внутренних и +11% на международных направлениях). В январе-сентябре 2018 года Utair перевёз 5 796 154 пассажира. Коэффициент занятости кресел вырос до 80,1 процентов», – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что именно благодаря росту пассажиропотока и оптимизации затрат удаётся выплачивать кредиты.

По состоянию на конец 2017 года 99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежало юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. В состав набсовета компании, напомним, входят в числе прочих замгубернатора Тюменской области Андрей Киселёв и депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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