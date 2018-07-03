Utair теряет прибыль и пилотов из-за хэдхантинга и конкуренции

Авиакомпания «ЮТэйр» в годовом отчёте отмечает рост конкуренции и уход пилотов. По данным перевозчика, самолётов становится всё больше. Особенно избыток кресел заметен осенью и зимой, из-за этого цены на билеты приходится держать на низком уровне.

«Давление на тарифы привело к снижению доходности авиаперевозчиков ниже рыночных реалий. Несмотря на укрепление рубля, доход на пассажиро-километр снижается быстрее, чем операционная себестоимость, в которой значительную долю занимает дорожающее авиатопливо, аэропортовые и другие услуги третьих лиц. По итогам 2017 года отмечается снижение операционной рентабельности в авиаотрасли», – заявил в своём обращении гендиректор компании Андрей Мартиросов.

Чистая прибыль «ЮТэйр» по итогам 2017 года составила 101 млн руб. Это в десять раз меньше показателя 2016 года (1,1 млрд рублей). Вместе с этим выросло число пассажиров почти на 10 процентов (до 7,3 млн пассажиров). В 2017 года компания была реорганизована – вертолётные услуги были переданы в дочернее предприятие АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги».

Вместе с этим Utair заявляет о нехватке пилотов. «К началу 2017 года сложились условия дефицита подготовленных экипажей ВС Boeing-737 на фоне увеличения провозных ёмкостей. Это привело к агрессивной политике найма персонала за счёт более высокой оплаты труда. Ситуация привела к увеличению оттока квалифицированного персонала в другие авиакомпании», – рассказали в «ЮТэйр». Для преодоления кризиса перевозчик вынужден постоянно нанимать новых сотрудников и обучать персонал.

Кстати, по данным на конец года, у «ЮТэйр» было 65 самолётов, включая 47 Boeing 737, 3 Boeing 767 и 15 ATR 72500. В 2018 году, напомним, компания отчитывалась о получении «Сухой Суперждет».

В документации перевозчик раскритиковал господдержку компании «Аэрофлот» и программы льготного лизинга. «Схемы поддержки «Аэрофлот» и разрабатываемые правительством механизмы поддержки авиакомпаний, приобретающих авиатехнику отечественного производства, создают барьеры для честной конкуренции, стимулируя приток излишней ёмкости. Лишняя ёмкость будет создавать напряжение на рынке, не позволяя тарифам следовать вместе с инфляцией», – говорится в документах компании.

При этом компания считает, что выжить на рынке ей удалось в том числе благодаря обновлению программы лояльности и реконцепции. В «ЮТэйр» отмечают, что после ребрендинга основные ценности – это простота и человечность. Напомним, ранее новую рекламную кампанию раскритиковали пассажиры.

«Пришло время инвестировать в репутацию и завоёвывать новую долю рынка с помощью маркетинговой поддержки. Utair правильно спланировал ребрендинг, чтобы он совпал с циклом перекраски ливрей, и сэкономил большую часть затрат на внедрение нового бренда», – рассказал г-н Мартиросов.

Прорывным считают в Utair результат мобильного приложения, которое демонстрирует огромный рост продаж.

В годовом отчёте сообщается, что в 2017 году перевозчик стал лидером в отрасли по пунктуальности – 98,8 процентов рейсов выполнены без отклонения от расписания. В 2017 году авиакомпания анонсировала планы по обновлению флота до 2025 года путём замещения Boeing 737-500 на новые Boeing 737МАХ-8 с большей кресельной ёмкостью.

В 2018 году авиакомпания прогнозирует дальнейший рост числа пассажиров, но при этом и рост стоимости топлива.

99 процентов акций «ЮТэйр» принадлежит юрлицам. Общество «АК-ИНВЕСТ» владеет пакетом в 50,1 процент, Югра – в 38,8 процентов, Тюменская область – 8,4 процента. В состав набсовета компании, напомним, входят в числе прочих замгубернатора Тюменской области Андрей Киселёв и депутат думы ХМАО Андрей Филатов.

Сургут, служба информации

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