Utair отсудила у пилота, который отказался у них работать, более 1,2 млн рублей

Авиакомпания Utair отсудила у пилота, которого обучила за свой счёт, средства, потраченный на повышение квалификации. Дело в том, что лётчик отказался работать в авиакомпании после прохождения курсов в США.

Мужчина прошёл курс в учебном центре «Pelican Flight Training (Florida)». По условиям контракта он должен был трудоустроиться в «ЮТэйр», но не сделал этого. Теперь он должен вернуть более 1,2 млн рублей, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов в Тюменской области. «Мужчина не спешил погасить задолженность. В результате применения мер принудительного взыскания вся сумма задолженности была взыскана и перечислена на счёт авиакомпании», – рассказали в службе.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», авиакомпания «ЮТэйр» называла дефицит пилотов и хэдхантинг одной из проблем отрасли. К началу 2017 года сложились условия дефицита подготовленных экипажей ВС Boeing-737 на фоне увеличения провозных ёмкостей. Это привело к агрессивной политике найма персонала за счёт более высокой оплаты труда. Ситуация привела к увеличению оттока квалифицированного персонала в другие авиакомпании», – рассказали в «ЮТэйр».

Тюмень, служба информации

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