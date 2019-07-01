«Ютэйр» потратил сотни миллионов на обучение пилотов и боится, что их украдут

Авиакомпания «Ютэйр» в годовом отчете сообщила о шоковом росте цен на топливо и дефиците пилотов по итогам 2018 года. Расходы авиакомпании растут, а доходы у людей – нет, это не позволяет компании в полной мере покрыть траты, сообщает агентство «Новый День».

В своем обращении гендиректор компании Андрей Мартиросов рассказал, что перевозчик сам обучает пилотов, чтобы бороться с дефицитом кадров. «Общий объем затрат на обучение и поддержание квалификации персонала авиакомпании в 2018 году составил 205,1 млн рублей, из них 203,7 млн рублей пришлось на затраты на подготовку членов экипажей ВС», – говорится в документах Utair.

В компании ждут, что конкуренты будут переманивать их пилотов, так как другие перевозчики уже анонсировали увеличение числа самолетов, а собственных центров подготовки пилотов у них нет.

В «Ютэйре» сообщили, что повысили зарплаты сотрудникам в 2018 году и стараются удерживать персонал. Средняя зарплата в компании составила 99,6 тыс. рублей.

Еще один фактор, который сильно повлиял на отрасль в 2018 году – «шоковый» рост топлива. «На топливо Utair потратил на 3,9 млрд рублей больше, чем годом ранее. Из них 3,1 млрд рублей – следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд – за счет роста программы перевозок. Из-за дефицита пилотов компания недополучила 1,5 млрд рублей прибыли в высокий сезон», – говорится в годовом отчете компании.

Напомним, в ходе «прямой линии» президент Владимир Путин говорил, что в ходе реформ, которые должны были стабилизировать цены на топливо, правительство РФ забыло об авиакеросине. Поэтому цены на него так резко выросли.

Как сообщалось ранее, «Ютэйр» находится в очень тяжелом финансовом положении: у нее огромные долги. В годовом отчете предприятие утверждает, что «находится в постоянном диалоге с банками-кредиторами. Совместно с кредиторами продолжается работа над вариантами комплексной реструктуризации финансовой задолженности». В 2018 году компания получила чистый убыток в 4,4 млрд рублей.

В числе позитивных итогов года «Ютэйр» отметил рост пассажиропотока, обновление парка и изменение маршрутов полетов. «В 2018 году Utair вывел пять Boeing 737-500 в 2018 году и еще семь планирует вывести до конца 2019 года. В 2018 парк пополнил вместительный Boeing 737-800, и в ближайшее время поступит еще один. Ожидаются поставки трех абсолютно новых самолетов с завода Boeing», – указывается в годовом отчете.

Отметим, «Ютэйр» является одним из лидеров по числу упоминания авиаинцидентов – поломки, экстренные посадки и аварии.

Также в годовом отчете упоминается, что в 2018 году общий размер вознаграждений членам правления составил 212,1 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года крупнейшими акционерами компании являются АО «АК-ИНВЕСТ» (50,1%), ХМАО (38,8%), Тюменская область (8,4%). Остальные 2,727% акций компании находятся во владении миноритарных акционеров, говорится в годовом отчете.

Отметим, на дефицит пилотов и рост стоимости авиакеросина компания жаловалась и годом ранее.

Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

Тюмень, Ханты-Мансийск. Другие новости 01.07.19

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