Путин обещал, что правительство разберется с ценами на авиакеросин

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии пожаловались на высокую стоимость авиабилетов. По словам сотрудника аэропорта Горно-Алтайска, 3-5 тысяч за билет – это очень много для местных жителей. Глава государства объяснил рост стоимости авиаперевозок взлетевшими ценами на керосин. По словам Путина, авиатопливо подорожало на 30 процентов, стоимость билетов при этом выросла почти на 10 процентов.

Путин отметил, что, несмотря на то, что НДС для авиаперевозок не повышался, а по многим региональным перевозкам НДС обнулен, цены на авиабилеты растут. Это объясняется ростом стоимости авиационного керосина и стоимости обслуживания самолета, сказал президент. Было принято решение об обратном акцизе, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива, а авиационный бензин в эти меры не включили. Это ошибка правительства, потому цены на керосин скакнули, пояснил президент. А при авиаперевозках 30% стоимости билета – керосин. В связи с этим глава государства подчеркнул, что необходимо проработать вопрос, чтобы удерживать цены на керосин. По его словам, это явное упущение кабмина. Он пообещал, что правительство РФ разберется с вопросом стоимости авиакеросина.

Кроме того, добавил Путин, что помочь снизить стоимость билетов должно и системное развитие региональной авиации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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