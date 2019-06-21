Глава Чукотки предложил обнулить аэропортовые сборы в ДФО и Арктике

Глава Чукотки Роман Копин предложил обнулить ставку аэропортовых сборов для регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) и Арктики ради снижения авиатарифов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Тему тарифов авиаперевозок обсуждалась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина.

«Правительство округа ежегодно субсидирует региональные авиаперевозки и сдерживает рост тарифов, тем самым обеспечивая транспортную доступность населению. На более чем 86% направлений утвержденные тарифы составляют от 5 до 7 тысяч рублей. Несмотря на такую стоимость авиабилетов, считаю, что тариф может быть ниже», – сказал Копин.

Он также отметил, что 30% от авиатарифа составляет стоимость топлива и его доставка, а также аэропортовые сборы. Требования к содержанию аэропортов и подготовке их к приему-выпуску самолетов, к обслуживанию пассажиров едины для всех аэропортов РФ. «Одним из решений для снижения тарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики и фиксация стоимости топлива. Это сразу станет заметно для населения, и нагрузка на региональный бюджет сократится», – добавил Копин.

На сегодняшний день региональный перевозчик «ЧукотАвиа» связывает 36 городов, поселков и сел автономного округа. Тарифы составляют от 9,5 до 93,8 тысячи рублей (рейс Анадырь – Беринговский – Мейныпильгыно – Хатырка – Беринговский – Окружной – Анадырь). На остальных направлениях – Анадырь – Певек, Анадырь – Лаврентия, Анадырь – Мыс Шмидта – 15-17 тысяч рублей.

Как писал «Новый День», Путин в ходе прямой линии отметил, что, несмотря на то, что НДС для авиаперевозок не повышался, а по многим региональным перевозкам НДС обнулен, цены на авиабилеты растут. Это объясняется ростом стоимости авиационного керосина и стоимости обслуживания самолета, сказал президент. Было принято решение об обратном акцизе, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива, а авиационный бензин в эти меры не включили. Это ошибка правительства, потому цены на керосин скакнули, пояснил президент. А при авиаперевозках 30% стоимости билета – керосин. В связи с этим глава государства подчеркнул, что необходимо проработать вопрос, чтобы удерживать цены на керосин. По его словам, это явное упущение кабмина. Он пообещал, что правительство РФ разберется с вопросом стоимости авиакеросина.

Кроме того, добавил Путин, что помочь снизить стоимость билетов должно и системное развитие региональной авиации.

Анадырь, Иван Гридин

Анадырь. Другие новости 21.06.19

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