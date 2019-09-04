Путин попенял главе «Аэрофлота» на рост цен на авиабилеты, опережающий инфляцию

Президент РФ Владимир Путин выразил недовольство резким подорожанием авиабилетов в стране перед заседанием президиума Госсовета, посвященного развитию Дальнего Востока, в среду, 4 сентября, во Владивостоке.

На рост цен на авиабилеты, опережающий инфляцию, Путин указал гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву. «Виталий, больше инфляции – 7 процентов рост!» – такое замечание сделал президент (цитата по «Российской газете»). Так Путин отреагировал на данные Минтранса РФ о том, что стоимость авиабилетов в России по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда как, по информации Росстата, годовая инфляция по итогам июля составила 4,6%.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров заявил «Известиям», что стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10%. Между тем в Федеральном антимонопольной службе подчеркнули, что оснований для подорожания авиабилетов нет. По словам представителя ведомства, стоимость перелетов формируется в условиях рынка и зависит от платежеспособности граждан.

Напомним, в июне в ходе прямой линии Владимир Путин пообещал, что правительство РФ разберется с ценами на авиакеросин. Такое заявление прозвучало в ответ на жалобы россиян на высокую стоимость авиабилетов.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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