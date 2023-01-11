Прокуратура проверяет обстоятельства столкновения телетрапа с самолетом в Шереметьеве

Прокурорская проверка проводится по сообщениям СМИ о столкновении телескопического трапа с самолетом, произошедшего в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, накануне вечером произошло столкновение телетрапа с самолетом авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе отметили, что в связи с произошедшим задержек отправления авиарейсов не произошло.

Проведение проверки поручено московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

«Транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства данного происшествия, даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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