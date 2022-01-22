«Аэрофлот» третий день не отправляет собаку из Москвы в Калининград

В московском аэропорту «Шереметьево» третьи сутки подряд не могут отправить в Калининград собаку крупной породы. Авиаперевозчик «Аэрофлот» заставил хозяев сделать специальную клетку, которая теперь не влезает в самолет.

Скандальной историей поделилась в Facebook сестра владелицы животного. По словам женщины, собака вылетела из Алма-Аты и должна была через Москву попасть в Калининград. За перевозку хозяева пса заплатили 3 000 долларов, они уже прибыли на место и готовы встречать питомца. Однако животное застряло в Шереметьево.

Третьи сутки подряд клетку с собакой не отправляют в пункт назначения. В «Аэрофлоте» хозяевам говорят, что переноска не помещается в самолет, хотя клетку делали под заказ по размерам, которые указала авиакомпания.

«Компания грузоперевозчик бронирует ее на каждый рейс, и я готова ее встречать. Но каждый раз говорят, что вместо 320 или 321 борта, который у нас согласован, аэропорт меняет и дает 737, куда, как нам говорят, наша переноска не помещается», – пишет в комментариях к посту сама владелица животного.

Это не первый раз, когда «Аэрофлот» оказывается в центре скандала из-за перевозки животных. В 2019 году авиакомпания лишила бонусных миль владельца толстого кота. Животное не проходило по весу, а хозяин пошел на обман, подменив питомца на другую кошку при взвешивании.

Более трагический случай произошел в начале 2020 года. Мужчина отправил трех кошек в багажном отделении. В результате он получил разбитые переноски с мертвыми животными. Один кот выжил, но получил обморожение. Хозяин котов заявил, что в «Аэрофлоте» наплевательски отнеслись к смерти животных.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»