«Кошачий» скандал «Аэрофлота»: полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за гибели животных

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту гибели двух котов на рейсе «Аэрофлота». Об этом сообщил РБК хозяин животных Максим Чумаченко. По его словам, в МВД объяснили такое решение тем, что боксы, в которых перевозились коты, получили незначительные повреждения из-за ветра.

Чумаченко отметил, что готовит обращение в прокуратуру и другие силовые ведомства для установления причастных к смерти животных.

Как сообщал «Новый День», проблема правил перевозки животных обострилась после нескольких скандалов. В начале ноября 2019 года хозяин «толстого кота» Виктора Михаил Галин летел из «Шереметьево» во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес животного превышал установленные нормативы. Тогда Галин подменил кота, но авиакомпания разоблачила пассажира и лишила его бонусных миль.

Второй случай произошел 22 января 2020 года, и оказался более трагичным. Чумаченко, который перевозил трех кошек в багажном отделении, в «Шереметьево» выдали «разбитые боксы с животными», которые «будто кидали с высоты третьего этажа». В начале февраля на пресс-конференции хозяин котов заявил, что в «Аэрофлоте» наплевательски отнеслись к смерти животных. По его мнению, сотрудники, которые отгружают багаж, не могли не видеть, что швыряют боксы с живыми котами. «Никто не отменял ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), но, к сожалению, в работу она так и не вошла – мы не видим статистику осужденных. Если статья не начнет работать на территории нашей страны, мы останемся в диком мире. Те, кто жестоко относится к животным – люди нездоровые. Мы позоримся, потому что не воспринимаем это всерьез. Подумаешь, какая-то кошка, какая-то собака… кто-то где-то кинул, ударил, убил…» – заявлял он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.03.20

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