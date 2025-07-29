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Вторник, 29 июля 2025, 13:27 мск

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«Аэрофлот» заявил о стабилизации программы выполнения рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о стабилизации программы выполнения рейсов. До этого времени, как уточнил перевозчик, были точечные отмены перелетов.

«Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания, – говорится в телеграм-канале компании. – На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов Аэрофлота стабилизировалась».

В пресс-службе авиакомпании добавили, что 28 июля перевозчик выполнил около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме.

В настоящее время усилена работа контакт-центра, пассажиры отмененных рейсов информируются заранее. Обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная, отметили в «Аэрофлоте».

Накануне «Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания в связи со сбоем в работе информационных систем авиакомпании. В частности, были отменены рейсы в сообщении столицы с 22 городами РФ. Прокуратура подтвердила, что причиной сбоя стала хакерская атака, и взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево». Пассажирам было предложено вернуть деньги за отмененные перелеты, но сделать это можно только после того, как сервисы перевозчика будут восстановлены.

Ответственность за сбой взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота». Хакеры утверждают, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети перевозчика и оценили ущерб как стратегический.

В свою очередь в Минтрансе отметили, что «Аэрофлот» обладает всеми возможностями, чтоб нормализовать ситуацию, связанную с хакерским взломом. Авиаотрасль предпринимает дополнительные меры для решения проблемы с отмененными рейсами авиакомпании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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