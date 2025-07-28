«Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания рейсов из-за сбоя

У авиакомпании «Аэрофлот» ожидается вынужденная корректировка расписания: некоторые рейсы могут отменить или перенести. Причина – сбой в работе информационных систем, сообщил перевозчик.

Компания призвала пассажиров следить за информацией на онлайн-табло на своем сайте, информационных табло в аэропортах и за объявлениями по громкой связи в авиагаванях.

«В настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов», – говорится в сообщении перевозчика.

В авиакомпании не уточнили, из-за чего произошел сбой.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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