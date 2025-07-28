Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» пересадят на самолеты «Победы» и «России»

Часть пассажиров, не сумевших сегодня улететь рейсами «Аэрофлота» из-за сбоя в информационной системе перевозчика, вызванной хакерской атакой, пересадят на рейсы авиакомпаний «Победа» и «Россия». Об этом заявил Минтранс РФ.

Кроме того, указали в ведомстве, «Аэрофлот» гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов.

Уточняется, что с 8:00 мск до 12:00 мск авиакомпания смогла отправить из аэропорта Шереметьево более 40 рейсов. В авиагавани организовано круглосуточное информирование, пассажирам выдают бесплатную воду, «круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны», указали в Минтрансе.

Также отмечается, что самолеты других российских авиакомпаний выполняют рейсы по расписанию.

Ранее Генпрокуратура России подтвердила, что к отмене авиарейсов и корректировке расписания самолетов «Аэрофлота» привела хакерская атака. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Команда специалистов «Аэрофлота» в настоящее время работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов, отметили в Минтрансе.

В самой авиакомпании заявили, что пассажирам отмененных рейсов будут доступны возврат денежных средств или переоформление билетов после возобновления работы сервисов перевозчика. Пассажиров попросили следить за актуальной информацией о статусе рейса на онлайн-табло сайтов и информационных табло аэропортов вылета. «Также информация о текущем статусе по ситуации публикуется в основном разделе сайта «Аэрофлота» и в официальных телеграмм-каналах и социальных сетях авиакомпании», – сказано в сообщении авиакомпании.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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