Генпрокуратура: к сбою в информационной системе «Аэрофлота» привела хакерская атака

К отмене авиарейсов и корректировке расписания самолетов «Аэрофлота» привела хакерская атака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Генпрокуратуры России, Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов.

«Причиной стал сбой в информационной системе «Аэрофлота» в результате хакерской атаки, – уточнили в надзорном ведомстве. – В аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав».

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре также работает горячая телефонная линия: +7 999 663 38 09.

Сами сотрудники авиакомпании рассказали, что сегодня, 28 июля, ночью взломали всю внутреннюю IT-систему «Аэрофлота». «Компьютеры не работают абсолютно везде – ни в Шереметьево, ни в офисах нацпера. Легли все системы, полетных планов нет, заправить самолет даже не могут, рассказал один из собеседников. По словам другого, вылетают только те рейсы, расчеты по которым успели сделать, – пишет телеграм-канал «Авиаторщина». – В Мелькисарово пропало даже электричество – предварительно, его вырубили, чтобы никто не мог включить компьютеры и выйти в систему. Многих членов экипажей разворачивают домой, а офисные сотрудники просто сидят и ничего не делают».

Между тем, в Кремле назвали тревожной информацию о хакерской атаке на перевозчика. «Та информация, которую мы читаем в общем доступе, достаточно тревожная... Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений»,– заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что хакерская угроза «сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению».

Напомним, ранее «Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания в связи с произошедшим в информационной системе группы компаний сбоем.

В частности, были отменены три рейса из Челябинска в Москву и три – из Москвы в Челябинск. Вылет еще двух самолетов перенесли на более позднее время.

Челябинск, Виктор Елисеев

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