Эксперт о сбое в работе «Аэрофлота»: тактика множественных партизанских терактов угрожает России

Масштабный сбой в работе авиакомпании «Аэрофлот» привел к отмене десятков рейсов и нанес не только экономический, но и репутационный ущерб крупнейшему перевозчику страны. В этой связи остро встает вопрос о приоритетах в борьбе с угрозами, отметил в комментарии РИА «Новый День» политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Ранее сегодня «Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания в связи со сбоем в работе информационных систем авиакомпании. В частности, отменены рейсы в сообщении столицы с 22 городами РФ. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ответственность за сбой взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY. Они заявили, что провели «продолжительную и масштабную операцию», в результате которой «полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура» «Аэрофлота». Хакеры утверждают, что на протяжении года находились внутри корпоративной сети перевозчика и оценили ущерб как стратегический.

«Но в политическом разрезе эта ситуация рождает вопрос к нашим приоритетам. Оказывается, настоящая угроза системной стабильности коренится не в школьных чатах, не в деятельности военных блогеров и даже не в инфоцыганах, в чем нас настойчиво убеждали весь последний год и очень в этом преуспели. Настоящая угроза – в ущербе экономической инфраструктуре страны. Разницу отличить просто – с блогером бороться легко, а с хакером – посложнее. Блогера и даже целый мессенджер легко запретить, а хакерскую группировку – требует специальных навыков и усилий. Но главное, блогер просто действует на нервы, а хакер – разрушает экономику страны», – пояснил Старовойтов.

По его словам, это «очень похоже на ситуацию поиска легких ответов там, где светло, а не там, где потеряли».

«Потому что тактика множественных партизанских терактов, к которой сейчас перешел противник, опасна с точки зрения широкого общественного резонанса. Как любой теракт, все теракты последнего времени преследуют именно эту цель – создать ощущение, что весь мир вокруг нестабилен и тревожен для всех и для каждого», – заключил политолог.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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