«Аэрофлот» отменил более 40 рейсов из-за сбоя информсистем

Авиакомпания «Аэрофлот» в связи со сбоем информационных систем отменила 42 рейса из Москвы и обратно, сообщает перевозчик.

В частности, отменены рейсы в сообщении с 22 городами РФ – Астраханью, Екатеринбургом, Грозным, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском, Мурманском, Омском, Оренбургом, Орском, Пермью, Самарой, Сочи, Санкт-Петербургом, Ставрополем, Тюменью, Уфой и Челябинском.

«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта «Шереметьево» для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж», – заявили в «Аэрофлоте» и призвали их покинуть авиагавань во избежание образования толп.

В авиакомпании также отметили, что пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. «Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки», – говорится в сообщении перевозчика.

Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где с утра отменены десятки рейсов «Аэрофлота».

«Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО «Аэрофлот» организованы надзорные мероприятия», – заявили в надзорном ведомстве, добавив, что вопрос соблюдения прав пассажиров находится на контроле в транспортной прокуратуре.

Ранее сегодня «Аэрофлот» предупредил о корректировке расписания в связи со сбоем в работе информационных систем авиакомпании. «Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», – заявил перевозчик. В авиакомпании не уточнили, из-за чего произошел сбой.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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