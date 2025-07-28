Миниранс: «Аэрофлот» имеет все возможности для разрешения ситуации, в которую попал

«Аэрофлот» обладает всеми возможностями, чтоб нормализовать ситуацию, связанную с хакерским взломом. Об этом сегодня сообщил Монтранс. Авиаотрасль, в свою очередь, предпринимает дополнительные меры для решения проблемы с отмененными рейсами авиакомпании.

Напомним, что днем «Аэрофлот» предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания отменила 49 рейсов.

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту «Шереметьево», напоминает РИА «Новости». Там сложилась самая сложная на сегодняшний день ситуация. Пассажирам было предложено вернуть деньги за отмененные перелеты, но сделать это можно только после того, как сервисы перевозчика будут восстановлены.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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