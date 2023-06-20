Суд вынес приговор пилоту самолета, потерпевшего катастрофу в Шереметьево в 2019 году

Суд вынес обвинительный приговор пилоту самолета Sukhoi Superjet Денису Евдокимову по уголовному делу о катастрофе, произошедшей в аэропорту Шереметьево четыре года назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что командир воздушного судна, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства.

Всего на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

Как отметили в СК, в рамках расследования были проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. Также были проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево.

«В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию. Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», – добавили в Следкомитете.

Суд признал Евдокимова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с мужчины 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших и запретил три года занимать должность пилота самолета.

SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии в лайнер. При посадке самолет сильно ударился о полосу, загорелся и разрушился.

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Москва, Андрей Дорофеев

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