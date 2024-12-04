Чета пенсионеров погибла при пожаре в Омской области

Супруги-пенсионеры погибли в пожаре в омском селе Гауф. Оба погибших были инвалидами после перенесенных инсультов, сообщила прокуратура Омской области. Ведомство начало проверку инцидента.

Пожар случился около 16:45 часов в частном доме из-за короткого замыкания. Пожарные во время проверки здания нашли 78-летнего владельца и его 75-летнюю супругу без признаков жизни. Предварительно, оба отравились дымом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая – для установления точной причины пожара.

Прокуратура начала собственную проверку в связи с гибелью двух человек.

В Ростовской области двое взрослых и младенец погибли при пожаре в частном доме.

Гауф, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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