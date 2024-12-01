В Ростовской области три человека погибли на пожаре

Двое взрослых и младенец погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области. Еще одна женщина попала в больницу, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар на площади в 60 кв. м случился в Старокузнецове Милютинского района. Прибывшие пожарные обследовали дом и нашли трех взрослых и семимесячного младенца. Выжила только одна женщина, ее передали медикам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Предварительно, погибшие задохнулись в дыму. Прокуратура организовала собственную проверку и взяла на контроль ход расследования.
В Брянской области молодая мать и два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме. Находившаяся в доме бабушка малышей выжила, но надышалась дымом.
Старокузнецов, Наталья Рязанова
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