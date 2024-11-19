Мать с двум детьми погибла при пожаре под Брянском

Три человека погибли, один пострадал в результате пожара в Брянской области. Жертвами огня стали молодая мать и два маленьких ребенка, сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП случилось в селе Борщово в ночь на 19 ноября. Пламя охватило одноэтажный частный дом, огонь распространился на 140 кв. м. Прибывшие пожарные нашли в доме двух женщин и двух детей. Женщина 45 лет получила ожоги, но выжила. Ею занимаются медики.

«Огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, четырехлетнего мальчика и двухлетней девочки. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», – говорится в сообщении.

В Новосибирской области при пожаре погибли пять человек: мать и четверо детей. Отец и двое сыновей смогли выбраться из горящего дома.

Борщово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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