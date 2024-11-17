В Новосибирской области мать и 4 детей погибли на пожаре в частном доме

В Новосибирской области на пожаре погибли пять человек, еще один человек госпитализирован, сообщает в Telegram-канал МЧС РФ.

«В Новосибирской области на пожаре погибли мать и четверо детей. В селе Новоселье Купинского района загорелся частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей. К сожалению, все они погибли. Отец в тяжелом состоянии госпитализирован», – говорится в сообщении.

Пожар потушен на 80 квадратных метрах, на месте работает психолог МЧС России.

Новосибирск, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube