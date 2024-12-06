Бастрыкин затребовал доклад о массовом отравлении детей в Чувашии

В Чувашии число отравившихся в школьной столовой детей выросло до девяти человек. Возбуждено уголовное дело, о ходе которого глава Следственного комитета затребовал доклад. Прокуратура и Роспотребнадзор проводят собственные проверки инцидента.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что общее число пострадавших учеников Вотланской школы Аликовского округа достигло девяти человек. Двое в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в Вотланской школ: во время готовки не соблюдали технологию, приняли сливочное масло без документов и с затертыми сроками годности. Решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание. Глава СКР затребовал доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Чебоксары, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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