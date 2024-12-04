Один ребенок погиб, двое пострадали в пожаре под Курганом

Девочка-подросток погибла, две ее маленькие сестры попали в больницу в результате пожара в городе Шадринск Курганской области. Предварительно, к ЧП привели игры с огнем, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным МЧС, загорелась квартира на первом этаже четырехэтажного дома. Огонь распространился на 45 кв. м, к месту происшествия выслали четыре пожарные машины.

Дома находились только дети: девочки 14, 6 и 4 лет. Старшая погибла на месте пожара, ее сестер передали медикам. Почему дети оставались без присмотра, не уточняется.

«Двое детей, 2018 и 2020 годов рождения, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, причиной пожара в квартире стало неосторожное обращение детей с огнем», – пояснили в СКР.

В Тульской области трое детей погибли при пожаре в частном доме. В момент возгорания дети находились дома одни.

Шадринск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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