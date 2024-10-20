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Воскресенье, 20 октября 2024, 09:29 мск

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В Тульской области на пожаре погибли трое детей

В Тульской области трое детей погибли в результате пожара в частном доме.
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, в деревне Демидовка загорелся частный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела девочки восьми лет, а также мальчиков трех и четырех лет.

В момент возгорания дети находились дома одни. Открытое горение было ликвидировано на площади 48 кв. м. К тушению пожара привлекли 15 специалистов и 6 единиц техники.

Позже в ведомстве сообщили о полной ликвидации возгорания. Его причину будет устанавливать дознаватель МЧС России.

Тула, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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