СКР помог возместить более 100 млрд рублей ущерба государству

В 2024 году Следственному комитету РФ удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 млрд 743 млн рублей, при этом более 102 млрд рублей из них – по преступлениям экономической направленности.

Как говорится в сообщении ведомства, государству возмещено почти 87 млрд рублей неуплаченных налогов.

На совещании, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин, отмечалось, что в ходе расследования уголовных дел и проведения процессуальных проверок с 2011 года государству и потерпевшим возмещено 903 млрд 315 млн рублей. Кроме того, за этот период арестовано имущество обвиняемых на сумму 634 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

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