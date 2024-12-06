Оренбуржец пытался продать сына за полтора миллиона рублей

Житель Оренбурга пытался продать полуторагодовалого сына, которого воспитывал один. Мужчина оценил каждый год жизни малыша и запросил за него 1,5 млн рублей, сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Полиция узнала, что один из местных жителей ведет переговоры о продаже ребенка. Предметом торга оказался родной сын 21-летнего подозреваемого. Мальчик остался с отцом, когда мать отправили в исправительную колонию.

Полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег. Материалы передали в Следственный комитет, где возбудили уголовное дело по п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ о торговле несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии. Решается вопрос об аресте фигуранта на время расследования.

Мальчика поместили в специализированное медицинское учреждение, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Жительница США организовала онлайн аукцион для продажи своего новорожденного ребенка. Женщину задержали.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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