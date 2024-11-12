Американка пыталась продать своего сына на аукционе через соцсети

В США задержали женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка на аукционе. Она искала покупателей через соцсети.

21-летняя жительница Техаса еще будучи беременной попыталась продать своего будущего малыша. Она просила забрать ребенка из роддома, так как боялась, что младенца отнимут социальные службы из-за ее проблем с наркотиками.

После родов женщина обратилась к родственнице, чтобы та нашла желающих усыновить ее ребенка за деньги. Получив отказ, она решила сама найти покупателей через соцсети. При этом мать выбирала будущих приемных родителей исходя из того, кто больше заплатит.

О предполагаемом преступлении сообщила пациентка, которая находилась в той же больнице. Нерадивая мать отметила ее в публикации, где предлагала купить младенца. В результате подозреваемую задержали.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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