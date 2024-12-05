Одни дома: ребенок погиб на пожаре в Кузбассе

Трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. Трое детей были дома одни, но выбраться из огня удалось только двум из них.

Пожар случился днем 4 декабря в переулке Сибирякова. Родители ушли в магазин и оставили трех детей одних. Внезапно заискрила розетка, и начался пожар. Семилетняя девочка схватила годовалого брата и выбежала на улицу. А второй брат спастись на успел.

«При тушении пожара в доме обнаружено тело мальчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, причиной смерти мальчика явилось отравление окисью углерода», – сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

В Курганской области девочка-подросток погибла, две ее маленькие сестры попали в больницу в результате пожара в частном доме. Предварительно, к ЧП привели игры с огнем.

Ленинск-Кузнецкий, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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