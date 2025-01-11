Бастрыкин затребовал доклад о нападении подростка на школу в Курске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нападении в Курске 16-летнего подростка на школу, против которого возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, утром 10 января 16-летний подросток, находясь в непосредственной близости от школы № 54 города Курска, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля. Далее фигурант проследовал в здание указанного образовательного учреждения, где повредил стекла входной двери, после чего скрылся. По предварительным данным, злоумышленник планировал устроить пожар. Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве.

Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Курской области Михаилу Васильченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. «Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – уточнили в ведомстве.

Согласно последней информации, накануне фигурант был задержан. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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