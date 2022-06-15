Суд арестовал топ-менеджера «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал до 8 августа текущего года директора департамента планирования парка развития воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Минаева. Как сообщили в пресс-службе суда, топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает агентство «Москва».
«В отношении Минаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа 2022 года», – заявили в суде.
Возглавляемый Минаевым департамент «Аэрофлота» отвечает за покупку и лизинг самолетов.
Ранее Хорошевский суд заочно арестовал по делу о мошенничестве бывшего менеджера авиакомпании Андрея Панова, который уехал из России и был объявлен в розыск.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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