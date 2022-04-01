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Пятница, 1 апреля 2022, 18:12 мск

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Авиакомпания «Победа» возвращается во «Внуково»

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в рамках оптимизации с 8 апреля временно переводит всю программу полетов из аэропорта «Шереметьево» во «Внуково». Как говорится в сообщении компании, там же будут поставлены на хранение 16 выведенных из эксплуатации самолетов американского производства.

Как считает «Аэрофлот», оптимизация позволит «Победе» «максимально эффективно эксплуатировать существующий парк воздушных судов». «Победа» оставит в оперировании 25 самолётов Boeing 737 из всего флота компании. Остальные 16 воздушных судов будут поставлены на временное хранение во «Внуково», с поддержанием их лётной годности для обеспечения возможности оперативного ввода в эксплуатацию. Кроме того, приостановлена ранее планируемая передача 20 самолётов Boeing 737 из парка «Аэрофлота» в «Победу», – отмечается в сообщении.

«Аэрофлот» уточнил, что сохранит долю группы в общих производственных объемах и перевозках пассажиров аэропорта «Шереметьево», восполнив пассажиропоток «Победы» за счет расширения собственной полетной программы. Самолеты группы продолжат обеспечивать рейсы из Москвы по всем ранее планируемым направлениям внутрироссийской сети.

Как известно, «Победа» перешла на программу полетов из «Шереметьево» в мае 2021 года по код-шерингу с «Аэрофлотом». До этого базовым аэропортом компании в Москве был «Внуково».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Аэрофлот

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