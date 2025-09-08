«Аэрофлот» планирует расширить в своем парке долю российских лайнеров до 50%

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить долю российских лайнеров в своем парке до 50% в горизонте до 2033-2035 годы. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский.

«Флот группы может увеличиться до 460 воздушных судов до 2030 года (сейчас их 349 – ИФ). Основной фактор этого увеличения – поставка отечественных воздушных судов. Пропорцию в целом в горизонте до 2033-2035 года видим у себя порядка 50% – это отечественные воздушные суда» – сказал Александровский, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, рост доли российской авиатехники будет обеспечен поставками МС-21. Ранее, в 2023 году, «Аэрофлот» заключил с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» твердый контракт на 18 самолетов этого типа. При этом, как ранее заявлял Александровский, до 2033 года «Аэрофлот» рассчитывает на поставку 200 МС-21, в том числе до 2030 года – 108 таких машин.

Москва, Анастасия Смирнова

