Шри-Ланка отменила арест самолета «Аэрофлота»

Суд Шри-Ланки приостановил запет на вылет из страны борта «Аэрофлота». Решение принято по ходатайству генеральной прокуратуры страны, пишет портал News First.

Ланкийская генпрокуратура отметила, что арест прибывшего из России самолета причинил ущерб пассажирам и может нанести урон туристическому бизнесу Шри-Ланки. Высокий коммерческий суд города Коломбо встал на сторону прокуратуры и приостановил действие запрета.

Напомним, 2 июня в аэропорту Шри-Ланки задержали борт «Аэрофлота», которым более 200 человек должны были улететь в Россию. Днем позже суд запретил самолету покидать страну до 16 июня. Запрет приняли по просьбе ирландской компании Celestial Aviation Trading Limited, аффилированной с лизингодателем GECAS.

Задержанный самолет использовался в лизинг и был зарегистрирован на Бермудах. На фоне введения новых санкций против России в конце апреля борт получил российскую регистрацию.

Коломбо, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»