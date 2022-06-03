Власти Шри-Ланки задержали самолет «Аэрофлота» из-за жалобы лизингодателя

Высокий коммерческий суд ланкийской столицы Коломбо запретил самолету «Аэрофлота» покидать Шри-Ланку. Соответствующий приказ будет действовать до 16 июня.

Решение принято в связи с жалобой, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited, аффилированной с лизингодателем GECAS. Об этом сообщает местное издание News First.

Накануне власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот». На сайте перевозчика сообщалось о задержке рейса на сутки. В пресс-службе компании ситуацию не комментировали.

Застрявшие пассажиры этого рейса будут вывезены в Россию другим самолетом, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к Министерству туризма Шри-Ланки.

По информации портала Airfleets, задержанный самолет в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудах, передает «Интерфакс».

Ранее Китай запретил российским самолетам Boeing и Airbus с действующей регистрацией других стран использовать свои аэропорты.

Напомним, авиавласти Бермудских островов с 13 марта приостановили действие летных сертификатов для самолетов, которые используют российские перевозчики. Позже находящиеся в иностранном лизинге борты перевели в российский реестр, чтобы их можно было использовать в гражданских перелетах.

В апреле Еврокомиссия запретила 21 перевозчику из России летать над Евросоюзом за использование самолетов, прошедших принудительную перерегистрацию в России.

Москва, Наталья Петрова

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