КНР отказалась принимать самолеты из России с двойной регистрацией

Китай запретил российским самолетам Boeing и Airbus с действующей регистрацией других стран использовать свои аэропорты. Эксперты спрогнозировали проблемы с доставкой покупок с «Алиэкспресс», пишет РБК со ссылкой на источники.

Авиавласти Китая попросили иностранные компании, российские в том числе, обновить данные в электронном досье. Но теперь Пекин запросил подтверждение, что Boeing и Airbus перевозчиков из России официально сняты с регистрации за рубежом, а не просто переведены в национальный реестр.

Авиакомпании не смогли показать подобные документы. В рамках международного законодательства китайские власти запретил принимать в аэропортах страны такие борты. По словам источника, подобные требования к досье самолетов предъявляют и другие страны, например, Турция.

В Росавиации не стали комментировать информацию.

Источник отметил, что новые правила грозят проблемами при доставке товаров, купленных на маркетплейсах. Так, компания iFly перевозила грузы из Китая на Airbus, которые теперь попали под запрет.

Авиационные власти Бермудских островов с 13 марта приостановили действие летных сертификатов для самолетов, которые используют российские авиакомпании. Позже находящиеся в иностранном лизинге борты перевели в российский реестр, чтобы их можно было использовать в гражданских перелетах.

В апреле Еврокомиссия запретила 21 перевозчику из России летать над Евросоюзом за использование самолетов, прошедших принудительную перерегистрацию в России.

Москва, Наталья Рязанова

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