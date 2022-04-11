ЕК запретила российским компаниям летать в ЕС из-за перерегистрации самолетов

Еврокомиссия усомнилась в безопасности полетов на самолетах 21 компании из России. Все 21 перевозчик попали под запрет летать над Евросоюзом, следует из заявления на сайте ЕК.

«21 авиакомпания, сертифицированная в России, включена в Список безопасности полетов ЕС. Вызывает серьезные опасения эксплуатация принадлежащих иностранцам самолетов, прошедших принудительную перерегистрацию в России. Там разрешена их эксплуатация без действительных сертификатов летной годности, что противоречит международным стандартам авиационной безопасности», – говорится в заявлении.

В черный список в том числе попали «Аэрофлот», «Ютэйр», «Россия», «Победа», S7.

Комиссар по транспорту Адина Велан заявила, что данное решение не входит в какой-либо пакет санкций против России. Запрет на полеты вызван именно разрешением выполнять полеты без действующих сертификатов летной годности.

«Решение принято исключительно по техническим соображениям и соображениям безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», – приводит слова комиссара пресс-служба ЕК.

Всего в черном списке 117 перевозчиков из разных стран, которых ЕК уличила в недостаточном соблюдении правил безопасности.

Напомним, в связи с военной операцией на Украине иностранные лизингодатели потребовали вернуть самолеты, находящиеся в пользовании российских перевозчиков. Чтобы не лишиться большей части парка гражданской авиации, власти России разрешили ускорить регистрацию воздушных судов на территории РФ. На конец марта заграничные полеты были недоступны для 72% пассажирских бортов российских авиакомпаний на фоне риска ареста самолетов в других странах.

Брюссель, Наталья Рязанова

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