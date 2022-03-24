АТОР: более 70% самолетов не смогут летать за границу

Заграничные полеты стали недоступны для 72% пассажирских бортов российских авиакомпаний. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила россиян, что чартеры на популярные иностранные курорты станут реже и подорожают.

Российские перевозчики с 23 марта могут использовать взятые в лизинг самолеты только на внутренних рейсах. По данным Минтранса, у России есть 1367 бортов. Лизингодатели уже потребовали вернуть 500 самолетов, а 78 задержаны в иностранных аэропортах.

За границу будут выпускать российские борта или те, то изначально регистрировались в РФ – 193 самолета. Предварительно, заграничные полеты недоступны для 72% «большой пассажирской авиации».

«Туристам пока не стоит надеяться на массовые чартерные программы в Турцию, Египет, Таиланд или Вьетнам. Возможно, чартерные цепочки будут, но уже не с той частотой и провозной мощностью, и, конечно, дороже», – пишет «Вестник АТОР».

Эксперты отметили, что зарубежные полеты могут стать чаще, если правительство решит вопрос о выкупе лизинговых самолетов. Или когда лизингодатели перестанут требовать возвращения воздушных судов после окончания военной операции на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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