Минтранс: Россия из-за санкций лишилась 78 из более 1300 самолетов

Россия потеряла 78 из 1367 самолетов из-за антироссийских санкций, введенных странами Запада в ответ на специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Эти самолеты были арестованы за рубежом и уже не вернутся в РФ. Лайнеры были арестованы, в том числе, в дружественных странах – в Турции, Азербайджане, Армении, уточнил министр.

Министр рассказал, что российские власти пытаются договориться с иностранными лизингодателями о выкупе у них самолетов в собственность российскими авиакомпаниями, но те отказываются вступать в переговоры. В этих условиях Россия переводит авиапарк в российский реестр, потому что «отдать (лайнеры – прим. ред.) – означает оставить себя без авиации», отметил он, передает «Интерфакс». По его словам, на данный момент в российский реестр переведены почти 800 самолетов. «Мы их страхуем в российских перестраховочных компаниях, при ЦБ которые есть, – самолеты остаются», – отметил глава Минтранса.

Что касается запчастей для самолетов, то, по словам Савельева, власти ищут решение этого вопроса, ориентируясь на опыт Ирана, который находится под санкциями много лет.

США и ЕС закрыли воздушное пространство для российских самолетов после того, как Минобороны РФ 24 февраля начало военную операцию по защите мирных жителей Донбасса, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках санкций ЕС запретил поставку, лизинг, техническое обслуживание и страхование самолетов в России. Авиационные власти Бермудских островов с 13 марта приостановили действие летных сертификатов для самолетов, которые используют российские авиакомпании. Отзыв документов коснется сотен самолетов, зарегистрированных на архипелаге. По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков. В частности, такие борта используют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair.

Москва, Наталья Петрова

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