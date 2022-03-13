Бермуды оставили без документов сотни самолетов авиакомпаний из России

Авиационные власти Бермудских островов с 13 марта приостановили действие летных сертификатов для самолетов, которые используют российские авиакомпании. Отзыв документов коснется сотен самолетов, зарегистрированных на архипелаге.

Управление гражданской авиации Бермуд (BCAA) не может осуществлять полноценный надзор за безопасностью используемых в России самолетов из-за экономических санкций.

«BCAA не может с уверенностью утверждать, что эти самолеты пригодны для полетов. Таким образом, на 23:59 часов 12 марта временно приостановлено действие всех сертификатов летной годности воздушных судов, эксплуатируемых по соглашению между Бермудами и РФ», – говорится в сообщении ведомства.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что другие страны могут не выпустить российские самолеты с недействительным сертификатом летной годности. Если на момент отмены воздушные суда находились за границей, они могут не вернуться в Россию из-за «неправильных документов».

Специалисты оценили число самолетов с регистрацией на Бермудских островах в сотнях. Точное количество не называют, поскольку перевозчики активно переводят таких самолеты в российский реестр.

По данным консалтингового агентства IBA, на Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских перевозчиков. В частности такие борта используют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair.

Ранее «Аэрофлот» приостановил с 8 марта все зарубежные полеты, кроме рейсов в Минск. Днем позже египетские власти задержали самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» по просьбе иностранного лизингодателя. Казахстанские перевозчики Qazaq Air и Air Astana приостановили полеты в Россию и над ее территорией в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов.

Запад ввел новые санкции против России в связи с военной спецоперацией в Донбассе. Операция началась 24 февраля, и с тех пор санкционное давление на Россию постоянно усиливается.

Москва, Наталья Рязанова

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