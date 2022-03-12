Qazaq Air отменила полеты в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты в Россию из-за проблем со страхованием рейсов. 12 марта отменен рейс в Новосибирск, сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания QAZAQ AIR получила уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве. Авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелеты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии», – говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Qazaq Air пообещала пассажирам полный возврат денег за купленные билеты. Компания будет сообщать о возможном изменении расписания в следующие дни.

Ранее казахстанская Air Astana приостановила полеты в Россию и над ее территорией в связи с прекращением «страхового покрытия коммерческих полетов». Турецкий лоукостер Pegasus Airlines предупредил об отмене рейсов в РФ с 13 по 27 марта из-за операционных рисков на фоне антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»