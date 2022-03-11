Два перевозчика временно отменили рейсы в Россию из-за проблем со страхованием самолетов

Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила о временном прекращении полетов в России и над ее территорией. Об этом говорится в сообщении перевозчика. Решение принято в связи с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов в Россию и из нее.

В авиакомпании отметили, что в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.

Перевозчик пообещал пассажирам отмененных рейсов вернуть средства в полном размере.

Накануне Air Astana сообщила, что временно прекратила полеты из Казахстана в ряд городов России «по производственным причинам», отметив, что рейсы из Aлматы и Нур-Султана в Москву и обратно будут по-прежнему выполняться.

Добавим, что о временной отмене полетов в Россию объявил еще один зарубежный перевозчик – турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Авиакомпания приостанавливает рейсы в РФ с 13 по 27 марта. Свое решение перевозчик объяснил операционными рисками, связанными с санкциями ЕС в отношении страхования рейсов в Россию и из нее.

«В соответствии с регламентом Евросоюза №2022/328 вводятся санкции и ограничения в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из Российской Федерации», – отметили в авиакомпании, добавив, что приостанавливают все рейсы в РФ из-за операционных рисков.

Пассажиры, которые приобрели билеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы и Краснодара и в эти города на даты в этот период, могут их бесплатно заменить либо оформить полный возврат средств. Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.

Страны Запада ввели санкции в отношении авиаотрасли России в ответ на военную операцию по защите ДНР и ЛНР, которую Минобороны РФ начало 24 февраля. Все страны Евросоюза, США, Япония и Канада закрыли небо для российских самолетов. Кроме того, из-за санкций ЕС российским авиакомпаниям запрещены поставки самолетов, их техоблуживание и страхование. Переданные по старым контрактам в лизинг самолеты должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца. Boeing и Airbus приостановили поставку запасных частей и техническое обслуживание своих самолетов у российских перевозчиков.

Москва, Наталья Петрова

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