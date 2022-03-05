«Аэрофлот» отменяет все международные рейсы с 8 марта, кроме полетов в Минск

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает с 8 марта все зарубежные полеты, кроме рейсов в Минск. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

С 6 марта авиакомпания не будет допускать на международные рейсы пассажиров с обратными билетами в Россию с вылетом после 8 марта.

«Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов», – отметили в «Аэрофлоте».

Перевозчик продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных ограничений полетов в города юга страны. «Также продолжаются полеты в/из Минска (Белоруссия)», – говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета. Пассажиры, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в две стороны полета с использованным полетным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полетов.

«Для пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию. В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным», – отметили в компании.

Перевозчик обратил внимание на то, что вернуть деньги за неиспользованный авиабилет можно в любое время до конца 2022 года. Пассажиры также могут переоформить билет на другой маршрут.

Ранее сегодня Росавиация призвала российские авиакомпания с самолетами, зарегистрированными в реестрах других стран по договору лизинга, с 6 марта приостановить рейсы по международным направлениям. С 8 марта рекомендуется также отменить перевозку из-за рубежа в РФ. Такая рекомендация выдана из-за случаев ареста и задержаний самолетов российских перевозчиков, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих зарубежным лизингодателям.

Напомним, из-за санкций ЕС в связи с событиями на Украине российским авиакомпаниям запрещены поставки самолетов, их техническое облуживание и страхование. Сданные по старым контрактам в лизинг лайнеры должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

Москва, Наталья Петрова

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