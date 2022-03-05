Росавиация рекомендует авиакомпаниям отменить все рейсы за границу с 6 марта

Росавиация рекомендовала российским перевозчикам с 6 марта приостановить рейсы за рубеж. По мнению ведомства, российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы.

В отношении России вводятся ограничительные меры, которые идут вразрез с положениями международного воздушного права и основными принципами Чикагской конвенции. «Иностранными государствами – участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям», – говорится в сообщении на сайте Росавиации.

Ведомство советует перевозчикам, у которых есть самолеты, зарегистрированные в реестрах других стран по договору лизинга, временно приостановить пассажирские и грузовые рейсы из пунктов на территории России в пункты иностранных государств с 6 марта. С 8 марта рекомендуется также отменить перевозку из-за рубежа в РФ.

«Данная рекомендация вызвана высокой степенью риска задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом», – подчеркнули в Росавиации.

Кроме того, россиянам рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, а именно, через те страны, которые не ограничивали авиасообщение с Россией. Среди них Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия и другие. Туристам также советуют рассматривать разные виды транспорта, например, добраться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта, а затем приехать в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию на автотранспорте или железной дорогой.

В Росавиации добавили, что полеты внутри страны будут осуществляться отечественными перевозчиками без ограничений.

Москва, Зоя Осколкова

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