Путин одобрил внесение лизинговых самолетов в российский реестр

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий регистрировать в России иностранные самолеты, используемые авиакомпаниями по лизингу. Эта мера поможет сохранить парк воздушных судов для работы российских перевозчиков.

Принятые законом поправки в Воздушный кодекс опубликованы на официальном портале правовой информации.

После внесения в российский реестр самолеты смогут получить сертификаты летной годности РФ и совершать рейсы на внутренних линиях.

Ранее Росавиация рекомендовала российским перевозчикам приостановить рейсы за рубеж, чтобы избежать арестов или задержаниях воздушных судов, зарегистрированных в других странах и принадлежащих иностранным лизингодателям.

Так, с 13 марта Бермудские острова приостановили действие летных сертификатов для зарегистрированных на архипелаге самолетов, которые используют российские авиакомпании. В России сотни таких бортов, их используют «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair.

Москва, Наталья Рязанова

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