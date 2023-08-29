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Вторник, 29 августа 2023, 18:49 мск

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Чистый убыток «Аэрофлота» превысил 100 млрд рублей

Чистый убыток Группы «Аэрофлот» по итогам шести месяцев 2023 года составил 102 000 млн рублей. Об этом говорится в отчете авиакомпании, составленном по международным стандартам. Перевозчик объяснил такой результат повышением курса доллара, в результате чего потребовалась курсовая переоценка лизинговых обязательств.

«Финансовые расходы увеличились в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 133 033 млн руб., что в основном обусловлено отрицательной курсовой переоценкой лизингового портфеля в результате ослабления курса рубля к доллару США с 70,3 руб. на 31 декабря 2022 года до 87,0 руб. на 30 июня 2023 года», – говорится в сообщении «Аэрофлота».

При этом без учета курсовых переоценок скорректированный чистый убыток по итогам первой половины года составил 20 083 млн рублей, в том числе за второй квартал – 6 749 млн руб.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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