Минтранс не стал смягчать правила авиаперевозки животных после случая с толстым котом

Минтранс России отверг инициативу Общероссийского объединения пассажиров (ООП) о введении единых правил перевозки домашних питомцев в самолетах. В настоящее время каждый перевозчик пускает на борт животных на свое усмотрение, а пассажирам приходится тщательно изучать внутренние распорядки авиакомпании, чтобы любимый питомец добрался до пункта назначения. Общественную дискуссию по этому вопросу спровоцировала нашумевшая история с хозяином толстого кота Виктора, летевшего во Владивосток.

Сейчас в Федеральных авиационных правилах (ФАП) нет четких указаний по габаритам и весу в отношении животных, которых можно брать на борт. ООП предложило внести поправки в пункт 143 главы 11 ФАП «Особенности перевозки некоторых категорий багажа», разрешив провозить в салоне домашних животных в переноске, по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте) не превышающей 115 см, и общим весом 8 кг – это минимальная норма. Авторы инициативы полагают, что перевозчики смогут увеличивать ее, что будет для них дополнительным конкурентным преимуществом.

Минтранс в ответе на данную инициативу упоминает о ФАП, позволяющих перевозить в салоне ручную кладь бесплатно, пишут «Известия». Нормы провоза устанавливаются перевозчиком на основании требований документации конкретного авиалайнера. Правила также разрешают брать в салон комнатных животных и служебных собак, но только в случае согласия авиакомпании. При этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно.

В итоге Минтранса счел нецелесообразным введение единых габаритов трех измерений для провоза ручной клади и переносок домашних животных из-за различия конструктивных особенностей самолетов, следует из письма ведомства в адрес ООП.

Большинство российских авиакомпаний установили максимальную норму по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, в 8 кг вместе с переноской. При этом габариты переносок у разных перевозчиков варьируются от 96 до 126 см по сумме трех измерений. Разные нормативы также действуют у зарубежных перевозчиков.

Как сообщал «Новый День», об истории кота-путешественника, которого не хотели пускать на борт самолета из-за лишнего веса, рассказал хозяин животного, житель Владивостока Михаил Галин. Питомец набрал вес и превысил установленную «Аэрофлотом» норму. Владелец подменил кота и все же попал на борт самолета, в ответ перевозчик аннулировал накопленные мили пассажира и закрыл счет участника бонусной программы. В соцсетях запустили флешмоб в поддержку кота и его хозяина с хэштегом #бронебагаж.

Позднее члена Общественной палаты России Андрея Максимова не пустили на рейс «Аэрофлота» из Архангельска в Москву с рыбой, которая не подошла по размерам под ручную кладь. При этом, по его словам, в рамку рыба при сгибе хвоста полностью входила. «Но во время посадки сотрудник посчитал, что рыба должна в длину с хвостом войти в те параметры, которые рамка предусматривает», – рассказал Максимов журналистам. «Правила «Аэрофлота» требуют некоторого уточнения или расшифровки», – заключил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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